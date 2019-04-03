Законопроект о жестких санкциях против России внесут в среду, сообщил Reuters

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Ряд американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий заявили о намерении внести на рассмотрение в конгресс законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, такую меру планируют предпринять для предотвращения возможного вмешательства в американские выборы России.

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Согласно законопроекту, директору Национальной разведки США (DNI) в течение 30 дней после любых федеральных выборов необходимо выяснить, вмешивалась ли Россия в выборы.

Если такое вмешательство имело место, то согласно предложенному законопроекту, следует ввести обязательные санкции в течение 10 дней, в частности, на российские банки и энергетические компании. В соответствии с этим законом санкции могут быть наложены на следующие банки: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Уточняется, что законопроект также предлагает ввести ограничения в отношении суверенного российского долга.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран НАТО намерены обсудить «российскую угрозу».