Минфин спрогнозировал многолетнее обесценивание рубля по отношению к доллару

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Министерство финансов России опубликовало бюджетный прогноз на период до 2036 года, из которого следует, что рубль будет постоянно дешеветь.

Согласно базовому сценарию, в 2019-2024 годах доллар будет стоить в среднем 65,1 руб., в 2025-2030 годах он подорожает до 70,7 руб., а в 2030-2035-м средняя стоимость доллара поднимется до 74,1 руб.

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В случае, если мировой рост экономики будет медленным, то рубль подешевеет еще сильнее, отмечается в консервативном прогнозе. В этом случае доллар США в 2019-2024 годах будет стоить 67,9 руб., а в в 2025-2030-м — 71,5 руб.

В обоих прогнозах стоимость российской валюты в 2030-2035 годах рассчитывается на одном уровне.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло детали новых антироссийских санкций.