В России отказались от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отклонить проект об установке «умных счетчиков» газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Козака.

По его словам, опасения россиян насчет того, что такие приборы установят за их счет, безосновательны. Он подчеркнул, что правительство не стало бы принимать подобную инициативу, не принимая в расчет интересы потребителей.

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Он добавил, что после всех расчетов оказалось, что установка новых счетчиков дорого выходит.

«...поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, мы...отказались от этой идеи», — заявил Козак.

Однако он подчеркнул, что в будущем правительство может вернуться к этой идее, когда тарифы подешевеют.

Ранее СМИ предрекли рост цены на газ из-за установки «умных» счетчиков.