ЕС созывает экстренный саммит из-за ситуации вокруг Brexit

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Глава Европейского совета Дональд Туск в твиттере прокомментировал решение парламента Великобритании по сделке по Brexit.

По его словам, он намерен созвать экстренный саммит Евросоюза после того, как британский парламент отклонил соглашение по Brexit.

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Он также добавил, что заседание Европейского совета состоится 10 апреля.

Ранее сообщалось, что британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit.

Как отмечалось, дата выхода Лондона из состава Евросоюза была перенесена на 12 апреля.