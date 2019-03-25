Boeing обсуждает с пилотами возобновление полетов 737 MAX

Корпорация Boeing проведет встречу с представителями авиационной отрасли, чтобы обсудить возобновление эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX, сообщает Reuters.

На встречу приглашены пилоты и технические специалисты.

Уточняется, что встреча пройдет в городе Рентон в штате Вашингтон.

Ранее сообщалось, что компания Boeing разрабатывает сервисный бюллетень для авиакомпаний, который, в частности, предписывает установку нового программного обеспечения на лайнеры 737 MAX для устранения опасных ошибок.