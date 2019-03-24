«Беда для страны»: кандидат в президенты Украины о «Нафтогазе»

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Кандидат в президенты Украины, основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко назвал государственную компанию «Нафтогаз Украины» вредной для страны на фоне негативного отношения к ней в обществе. Об этом он заявил в интервью на телеканале «112 Украина».

По его мнению, «Нафтогаз» должен напрямую управляться государством, так как госкомпания приносит стране порядка 10% ВВП. Бойко отметил, что в настоящее время компанией руководит наблюдательный совет, большинство членов которого не являются украинскими гражданами.

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«В сегодняшнем виде «Нафтогаз» не нужен. Это вред и беда для страны», — заявил Бойко.

Он также напомнил данные о премиях в €45 млн топ-менеджерам госкомпании, призвав власти страны немедленно уволить председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и полностью сменить руководство компании.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не получила средств от победы «Нафтогаза» в суде Стокгольма.