Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией Citgo

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что теперь он контролирует нефтяную корпорацию Citgo. Об этом он написал в твиттере.

Гуайдо подчеркнул, что на стороне оппозиции находится контроль над корпорацией Citgo, которая поможет спасти «важные активы нации».

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«Они [власти] хотели украсть все, но у нас уже есть контроль над Citgo и лицензия на дальнейшее функционирование компании», — написал Гуйдо.

Отмечается, что основным акционером Citgo является венесуэльская госкомпания PDVSA.

Ранее сообщалось, что пранкер Владимир Кузнецов (Вован) раскрыл подробности розыгрыша лидера оппозиции Венесуэлу Хуана Гуайдо.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.