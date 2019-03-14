Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%

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Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Как отмечается, ее прирост по сравнению с январем составил 0,2%.

В ЦБ уточнили, что на ценовую динамику повлияло ослабление рубля, а а также усиление давления во стороны затрат в 2018 году.

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«По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в марте-апреле», — говорится в отчете регулятора.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития уточнило прогноз по ВВП и инфляции в 2020-2021 годы.