США предложили ЕС покупать больше американского газа

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Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон предлагает Евросоюзу покупать больше американского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США готовы делиться своими «большими запасами» газа.

Он также добавил, что 50% роста в мировой добыче газа и нефти будет происходить в США к 2025 году.

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Перри подчеркнул, что в настоящее время США экспортируют сжиженный природный газ в 34 страны.

Ранее в Госдепе заявили, что союзники США не должны «зависеть» от российского газа.