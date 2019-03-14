Трамп оценил шансы на отмену Brexit

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ британского парламента от выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, американский лидер не ожидал, что переговоры по Brexit пройдут настолько «плохо». Он также подчеркнул, что британский премьер-министр Тереза Мэй не послушала его предложения по разрешению этой ситуации.

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Глава США добавил, что повторное голосование по Brexit вряд ли состоится, потому что это было бы несправедливо. Трамп выразил надежду, что Британия благополучно выйдет из ЕС и будет продолжать сотрудничество с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что фунт взлетел на 2% к доллару на новостях о Brexit.