В США подтвердили намерение ввести санкции против «Северного потока — 2»

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Американский министр энергетики Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты не считают трубопровод «Северный поток — 2» «экономическом» проектом и поэтому хотят ввести против него санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Когда журналисты спросили Перри, следует ли ожидать санкций в отношении «северного потока — 2» он ответил, что данный вопрос «еще рассматривается».

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«США очень ясно заявляют — мы не считаем, что этот проект [«Северный поток — 2»] имеет экономические основы», — сказал Перри.

Он подчеркнул, что США видят его как «политический трубопровод». Также он заметил, что европейским странам следует иметь «большое количество» поставщиков топлива.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон готовится к введению санкций против «Северного потока — 2».