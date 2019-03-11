Глава ФАС заявил о 100-процентных переплатах россиян за ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что в России по большинству услуг ЖКХ жители переплачивают более 100% от себестоимости. Об этом он рассказал в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

По словам Артемьева, ежегодный ущерб от деятельности картелей составляет около 2% ВВП.

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«Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — отметил глава ФАС.

Он назвал разговоры о недоплатах по ЖКХ «чушью собачей».

2Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — заявил он.

Артемьев отметил, что для того, чтобы изменить ситуацию одних правительственных актов недостаточно, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.