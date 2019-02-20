СМИ назвали размеры «гитлеровских пенсий» для бельгийцев

Около 27 жителей Бельгии получают от Германии пенсии, которые были назначены декретом Адольфа Гитлера в 1941 году. Об этом сообщает De Morgen.

По данным издания, получателями пенсий являются нацисты, которые воевали на стороне фашисткой Германии во время Второй мировой войны.

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Как отмечается, размер выплат варьируется от €425 до €1275.

При этом подобные пенсии гарантировались экс-солдатам Третьего Рейха лично Гитлером.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении «потерянного флота Гитлера».