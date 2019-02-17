Орешкин рассказал о доходах самых бедных россиян

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что реальные доходы 10% наименее обеспеченных россиян в 2018 году выросли на 2%,а номинальные — на 7%, передает ТАСС.

По его словам, именно у наименее обеспеченных слоев населения наблюдается максимальная положительная динамика по уровню доходов.

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«Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика», — подчеркнул Орешкин.

Он предположил, что для доходы беднейшей части россиян продолжат расти и в 2019 году, однако предупредил, что более богатым слоям населения России рассчитывать на положительную динамику, скорее всего, не следует.

Ранее Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях.