Евросоюз принял решение о санкциях против России

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Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз принял решение о введении санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

«Решение уже принято на соответствующем уровне», — рассказала Кнайсль агентству.

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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия поддерживает санкции против России, они должны быть согласованы.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.