В Приватбанке рассказали о поддержке гаагского арбитража в деле против России

Арбитраж в Гааге поддержал иск украинского Приватбанка к России по потере активов в Крыму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

В пресс-службе заявили, что арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований Приватбанка против Российской Федерации.

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«Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы Приватбанка в Крыму, и Приватбанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», — говорится в сообщении.

Размер возмещения убытков пока не определен.