Путин обратил внимание правительства на госзакупки

Российский президент Владимир Путин призывал сделать процедуру госзакупок открытой и прозрачной, передает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал на форуме «Деловой России».

«Хочу еще раз обратить внимание правительства, все процедуры размещения заказов, закупки государственных и муниципальных органов власти, компании с госучастием должны быть открытыми и прозрачными», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что для обеспечения конкурентной среды необходимы дополнительные меры.

Ранее сообщалось, что Путин начал составлять послание Федеральному собранию.