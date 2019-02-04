СМИ: некоторые россияне продолжат получать пенсии по-старому

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Минтруд направил Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) письмо, в котором речь идет о возможности получения негосударственной части пенсий по прежним правилам. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что речь идет о получении пенсий теми, кто попал под повышение пенсионного возраста, с 55 лет, если это женщины, и с 60 — если мужчины. При этом это касается только тех договоров, которые были заключены до 31 декабря прошлого года.

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По данным издания, для назначения личной пенсии частным фондам нужно убедиться, что россиянин не получает выплаты в Пенсионном фонде страны. Начало личных и государственных пенсионных выплат в этом случае может не совпадать.

«В Минтруде подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не должно касаться ранее заключенных с НПФ договоров», — говорится в материале.

Ранее в Минтруде подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не должно касаться ранее заключенных с НПФ договоров.