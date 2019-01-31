«Роснефть» сообщила, что объем добычи газа на месторождении Zohr в 2018 году превысил 12 млрд куб м

Объем добычи газа на проекте Zohr, который разрабатывается консорциумом в составе Eni, «Роснефти», BP и Mubadala Petroleum совместно с египетскими нефтегазовыми компаниями, по итогам 2018 года составил 12,2 млрд м3 газа, сообщила в четверг пресс-служба НК.

При этом добыча во втором полугодии 2018 года выросла почти в 4 раза по сравнению с показателем за первое полугодие, который составлял 3,1 млрд м3 газа.

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После запуска месторождения в декабре 2017 года его освоение идет опережающими темпами.

На протяжении 2018 года мощности проекта Zohr были последовательно увеличены в соответствии с планом развития и Соглашением о продаже газа - с 11,3 млн м3 (400 млн куб. футов) до нынешних 56,6 млн м3 газа в сутки (2 млрд куб. футов).

До конца 2019 года планируется нарастить объем добычи газа до проектных мощностей - 76 млн м3 в сутки (2,7 млрд куб. футов газа в сутки).

Проекты на Ближнем Востоке - одно из стратегических направлений развития «Роснефти». Участие в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами укрепляет позиции «Роснефти» в качестве передовой технологической компании, а также позволяет получить значительный опыт и развить свои компетенции в освоении шельфовых месторождений.