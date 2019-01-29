Цены на нефть слабо реагируют на санкции США против венесуэльской PDVSA

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/12111205/RTR4ABEW-pic905-895x505-56352.jpg">

Мировые цены на нефть умеренно растут на фоне введения санкций США в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Как отмечается, на 7.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,13%, до $59,89 за баррель.

Реклама

В свою очередь стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в марте увеличивалась на 0,23% — до $52,11 за баррель.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти вводят санкции против PDVSA.