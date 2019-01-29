Гуайдо распорядился взять под контроль счета правительства Венесуэлы
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо проинформировал, что распорядился взять под контроль счета венесуэльского правительства. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По его словам, эти меры необходимы для того, чтобы не допустить грабежа населения, а также направить средства на решение проблем людей.
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«Я приказал перевести счета республики под контроль венесуэльского государства и его легитимных властей», — заявил Гуайдо.
Ранее Гуайдо пообещал взять под контроль иностранные активы Венесуэлы.