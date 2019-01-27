Нацбанк подсчитал, сколько наличных денег у украинцев

Нацбанк Украины сообщил, что в наличном обороте у граждан по состоянию на 1 января 2019 года находилось 400,1 млрд гривен (954 млрд рублей), передает «Украинская правда».

Как отмечается, из общей суммы в обращении находилось 2,2 млрд гривен монет — 13,1 млрд штук, и 397,8 млрд гривен в банкнотах — 2,95 млрд штук.

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«Это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд гривен по состоянию на 1 января 2018 года). Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета», — сообщили в регуляторе.

Отмечается, что среднее количество банкнот на одного украинца составила 69 штук, а разменных монет — 293 штуки.