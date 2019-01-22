Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов за газ

Генеральная прокуратура России сочла необоснованным иск прокуратуры Чеченской Республики о списании долгов населения за газ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка. Внимание прокурора Чеченской Республики также обращено на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

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Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции.

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