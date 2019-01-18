Нефть WTI подорожала более чем на 3%

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Цена на нефть марки WTI растет более чем на 3% вечером в пятницу, 18 января. Об этом свидетельствуют на данные торгов.

Рост цен на топливо происходит на фоне данных ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) о сокращении добычи сырья.

По состоянию на 18.56 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,4%, до $53,84 за баррель.

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Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,89%, до $62,95 за баррель.

Ранее сообщалось, что МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире.