Официальный курс евро снизился на 50 копеек

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Официальный курс евро по отношению к рублю, который был установлен Банком России на пятницу, 18 января, уменьшился на 50,2 копейки — до 75,633 рубля. Об этом говорится на сайте регулятора.

В свою очередь курс доллара снизился на 31,79 копейки и составил 66,443 рубля.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, 18 января, снизилась на 40,1 копейки по сравнению с показателем на четверг, 17 января, до 70,5789 рубля.

Ранее сообщалось, что курс евро упал до 76 рублей впервые с 2018 года.

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