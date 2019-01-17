Официальный курс евро снизился на 50 копеек
Официальный курс евро по отношению к рублю, который был установлен Банком России на пятницу, 18 января, уменьшился на 50,2 копейки — до 75,633 рубля. Об этом говорится на сайте регулятора.
В свою очередь курс доллара снизился на 31,79 копейки и составил 66,443 рубля.
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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, 18 января, снизилась на 40,1 копейки по сравнению с показателем на четверг, 17 января, до 70,5789 рубля.
Ранее сообщалось, что курс евро упал до 76 рублей впервые с 2018 года.
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