ПФР назвал условие увеличения размера выплаты на второго ребенка

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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью «Газете.Ru» назвал условие увеличения размера выплаты материнского капитала на второго ребенка.

«Все зависит от поведения граждан», — ответил Дроздов на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о возможности увеличения суммы выплат на второго ребенка уже в этом году.

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Он пояснил, что для ряда граждан приоритетным остается не дробление, а использование всей суммы на улучшение жилищных условий. Вторым по популярности направлением расходования средств является образование.

«Увеличится ли размер выплаты, зависит от того, сколько человек изъявит желание направить сертификат на эту цель. В материнскому капитале идет конкуренция целей: жилье, образование и получение ежемесячного пособия», — заключил Дроздов.

Ранее сообщалось, что в ПФР рассказали об изменении социальных пенсий в 2019 году.