Акции «Русала» и En+ подорожали на ожиданиях по снятию санкций

<img src="//img.gazeta.ru/files3/693/11710693/RIAN_3118438.HR-pic905-895x505-90102.jpg">

Стоимость акций компаний «Русал» и En+ значительно выросла после того, как в Минфине США подтвердили намерение снять с них санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, они подорожали более чем на 5%.

По состоянию на 10.06 мск акции En+ выросли на 5,4% и достигли 448,1 рубля за бумагу. В свою очередь акции «Русала» подорожали на 4,2% и составили 31,37 рубля за бумагу.

Реклама

По данным агентства, максимальная динамика по акциям En+ составляла 9,4%, «Русала» — 7,7%.

Ранее сообщалось, что в США подтвердили снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.