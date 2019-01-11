Акции «Русала» и En+ подорожали на ожиданиях по снятию санкций
Стоимость акций компаний «Русал» и En+ значительно выросла после того, как в Минфине США подтвердили намерение снять с них санкции. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, они подорожали более чем на 5%.
По состоянию на 10.06 мск акции En+ выросли на 5,4% и достигли 448,1 рубля за бумагу. В свою очередь акции «Русала» подорожали на 4,2% и составили 31,37 рубля за бумагу.
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По данным агентства, максимальная динамика по акциям En+ составляла 9,4%, «Русала» — 7,7%.
Ранее сообщалось, что в США подтвердили снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.