Крупные компании могут прийти в Крым под другими брендами

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуостров могут прийти крупные российские сетевые компании под другими брендами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что продовольствие и лекарства — приоритетные направления, однако работа идет с разными сетями.

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«Уверен, что будут приняты и политические решения, и данная ситуация так или иначе разрешится. Пока назвать не могу, но есть, кто выразил желание зайти в Крым под другой торговой маркой», — сказал Аксенов.

Он не стал называть сети, о которых идет речь, однако отметил, что «бренды готовятся».

Ранее сообщалось, что Украина решила ввести санкции против археологов в Крыму.