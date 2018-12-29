Заместителем гендиректора «Аэрофлота» по стратегии стал Андрей Панов

Направление стратегии и маркетинга в авиакомпании «Аэрофлот» в должности заместителя гендиректора будет курировать Андрей Панов, который до этого работал в консалтинговой компании Bain & Company, говорится в сообщении авиаперевозчика. Его кандидатура утверждена советом директоров.

«Со стороны компании Bain вел проекты с крупнейшими российскими банками, транспортными компаниями и некоммерческими организациями в сфере образования. В частности, он принимал участие в разработке стратегии и запуске первого российского лоукостера — авиакомпании «Победа», — отмечает компания.

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Панов также участвовал в разработке модели стратегического развития авиакомпании до 2023 года, а на посту заместителя гендиректора будет принимать участие в реализации стратегии.

Андрей Панов окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико-математических наук, имеет степень MBA.