Новак дал прогноз по стабилизации нефтяного рынка
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что цены действительно значительно колеблются.
По его словам, ситуация стабилизируется в течение первого полугодия 2019 года.
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«Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК ситуация будет более стабильной, более сбалансированной», — отметил Новак.
Министр добавил, что летом также наблюдается традиционный рост спроса.
Ранее сообщалось, что Новак заявил о рекордной добыче газа.