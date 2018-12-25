Новак дал прогноз по стабилизации нефтяного рынка

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Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что цены действительно значительно колеблются.

По его словам, ситуация стабилизируется в течение первого полугодия 2019 года.

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«Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК ситуация будет более стабильной, более сбалансированной», — отметил Новак.

Министр добавил, что летом также наблюдается традиционный рост спроса.

Ранее сообщалось, что Новак заявил о рекордной добыче газа.