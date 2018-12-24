В правительстве ответили на претензии Белоруссии из-за налогового маневра
В правительстве России прокомментировали претензии со стороны Белоруссии, связанные с налоговым маневром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как отмечается, договоренностей о компенсации между странами не было.
«Ещё раз хотим отметить, что никаких договорённостей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России никогда не было», — говорится в обращении.
Реклама
По заявлению правительства, российская сторона только обещала обсудить этот вопрос, что и происходит на данный момент.
Ранее сообщалось, что Минфин ответил Минску на желание компенсации за налоговый маневр.