В правительстве ответили на претензии Белоруссии из-за налогового маневра

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В правительстве России прокомментировали претензии со стороны Белоруссии, связанные с налоговым маневром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отмечается, договоренностей о компенсации между странами не было.

«Ещё раз хотим отметить, что никаких договорённостей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России никогда не было», — говорится в обращении.

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По заявлению правительства, российская сторона только обещала обсудить этот вопрос, что и происходит на данный момент.

Ранее сообщалось, что Минфин ответил Минску на желание компенсации за налоговый маневр.