В МВФ уточнили, когда Украина получит финансовую помощь

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В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Украина «немедленно» получит первый транш нового кредита 14-месячной программы финансовой помощи stand-by (SBA). Об этом сообщается на сайте фонда.

На сайте подчеркивается, что совет директоров МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд. При этом подчеркивается, что первый транш в $1,4 млрд страна может получить «немедленно».

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В МВФ добавили, что остальные средства Украина получит, если будут соблюдены условия меморандума, подписанного фондом и украинской стороной.

Ранее в украинском Минфине заявили, что МВФ одобрил кредит для Украины. Отмечалось, что Украина сможет получить первый транш в срок до 25 декабря.