Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко

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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своем фейсбуке сообщила, что власти Украины при участии президента страны Петра Порошенко пытаются «украсть» украинскую газотранспортную систему.

Экс-премьер подчеркнула, что ежегодные доходы украинского госбюджета от ГТС составляют $3 млрд.

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«На фоне исторических религиозных событий власть пытается осуществить эпохальную авантюру — украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему», — написала Тимошенко.

Она также привела данные о том, что данной авантюрой занимается непосредственно Порошенко и его компании.

В заключение Тимошенко призвала «мошенников» во главе с украинским президентом «не лезть в эти авантюры».

Ранее сообщалось, что Тимошенко рассказала о преступлении Киева против украинцев.