Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Группу, занимавшуюся незаконной миграцией, поймали в Петербурге

В Петербурге поймали группу, занимавшуюся незаконной легализацией мигрантов

В Петербурге правоохранители пресекли деятельность преступников, занимавшихся незаконной легализацией мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники УФСБ вместе с росгвардейцами 19 января задержали 45-летнего иностранца, являющегося генеральным директором юридической фирмы, а также его 39-летнюю помощницу и 43-летнюю руководительницу строительной компании. По версии следствия, злоумышленники искали незарегистрированных мигрантов, а затем вносили заведомо ложные данные об их месте пребывания для фиктивной постановки на миграционный учет.

Таким образом незаконно на учет оказались поставлены более 15 иностранцев, а преступники за свои услуги получили около 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум другим — подписка о невыезде.

Ранее в Петербурге раскрыли крупную схему легализации мигрантов в частном вузе.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!