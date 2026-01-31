Группу, занимавшуюся незаконной миграцией, поймали в Петербурге

В Петербурге правоохранители пресекли деятельность преступников, занимавшихся незаконной легализацией мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники УФСБ вместе с росгвардейцами 19 января задержали 45-летнего иностранца, являющегося генеральным директором юридической фирмы, а также его 39-летнюю помощницу и 43-летнюю руководительницу строительной компании. По версии следствия, злоумышленники искали незарегистрированных мигрантов, а затем вносили заведомо ложные данные об их месте пребывания для фиктивной постановки на миграционный учет.

Таким образом незаконно на учет оказались поставлены более 15 иностранцев, а преступники за свои услуги получили около 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум другим — подписка о невыезде.

Ранее в Петербурге раскрыли крупную схему легализации мигрантов в частном вузе.