Армия

В регионе на границе Украины и России произошел взрыв

В Сумах на севере Украины произошел взрыв
Stringer/dpa/Global Look Press

В Сумах на севере Украины (Сумская область граничит с Курской областью РФ) произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Отмечается, что в настоящее время в части Сумской области звучат сирены воздушной тревоги.

Накануне газета «Известия» писала, что в районе поселка Варачино Сумской области российские войска уничтожили две штурмовые группы 71-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые собирались выдвинуться к населенному пункту.

За несколько дней до этого Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Также военные поразили формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка.

Военный эксперт Андрей Марочко позже сообщил, что российские военнослужащие расширили буферную зону в Сумской области на 10 км в после освобождения села Белая Береза.

Ранее удар российского «Солнцепека» по позициям ВСУ попал на видео.
 
