Венгерские школы получили сообщения об угрозе взрыва на украинском языке

В Венгрии семь школ получили сообщения об угрозе взрыва на украинском языке
В Венгрии семь школ и девять государственных учреждений получили ложную информацию об угрозе взрыва. Об этом сообщили в главном полицейском управлении страны, передают «Известия».

«В семь учебных заведений и девять государственных учреждений поступили электронные письма с угрозой взрыва на украинском языке», — отметила полиция.

При проверке зданий правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ или взрывных устройств.

28 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет отправлять деньги Украине из-за коррупции.

24 января Орбан заявил, что Украина активно вмешивается в выборы и угрожает Венгрии. По его мнению, Киев хочет получить финансовые средства и как можно быстрее «прибиться» к Евросоюзу. Однако премьер подчеркнул, что у Будапешта есть право сказать «нет».

Ранее Орбан ответил Зеленскому на слова о подзатыльнике.
 
