«Наравне с лучшими мужчинами»: итальянский фигурист о Валиевой

Двукратный призер чемпионата Италии в мужском одиночном катании Кори Чирчелли восхитился тем, что фигуристка Камила Валиева сумела восстановить четверной прыжок. Его слова приводит Sport24.

«Она возвращается без лишнего шума, и я хорошо понимаю, почему так происходит. Вчера мы видели, как она прыгает тройные и даже четверной тулуп. Ее квад меня просто шокировал. Я не ожидал, что она восстановит его так рано. Это абсолютно точно на уровне с лучшими мужчинами-фигуристами», — заявил он.

Накануне выступления на прыжковом чемпионате России фигуристка восстановила четверной тулуп.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Валиева рассказала, нравится ли ей тренироваться под руководством Светланы Соколовской.