Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под свой контроль населенный пункт Петровка в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МО, российские силы нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское в Запорожской области.

ВСУ потеряли до 375 человек, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии, уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, сообщили в министерстве, подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Торецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Российские бойцы нанесли удары по двух механизированным, егерской бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс в ДНР, а также в Новоподгородном и Новопавловке Днепропетровской области, заявили в МО.

На этих участках СВО украинская армия потеряла более 420 бойцов, а также 13 боевых бронемашин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Накануне со взятием Терноватого в Запорожской области российских бойцов поздравил министр обороны Андрей Белоусов, писали «Известия».

Ранее ВС РФ взяли населенный пункт Новояковлевку в Запорожской области.