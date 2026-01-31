Размер шрифта
В Подмосковье подросток выпал с 16-го этажа

В Домодедово подросток выпал с 16-го этажа во время мытья окон и выжил
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Подросток выпал с 16-го этажа во время мытья окон в подмосковном Домодедово на севере Москвы и выжил. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Гагарина. 17-летний молодой человек во время уборки выпал из окна. Его экстренно госпитализировали.

У подростка диагностированы закрытые переломы обеих бедренных костей, он находится в тяжелом состоянии.

Накануне сообщалось, что в Тюмени прохожая нашла мужчину без признаков жизни на козырьке подъезда. Инцидент произошел у дома №90 в ЖК «Паруса».

До этого в Биробиджане школьник выпал из окна квартиры на втором этаже дома, приземлился на козырек подъезда и остался жив. На помощь пострадавшему пришли сотрудники экстренных служб — ребенка на руках спустили на землю и передали медикам скорой помощи. После этого пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Кургане 14-летняя девочка разбилась, выпав из окна 19-го этажа.
 
