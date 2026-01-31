В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки беспилотников и снарядов ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили снаряд от HIMARS, четыре бомбы и 47 дронов ВСУ

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили более 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также четыре бомбы и один снаряд от комплекса HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Всего с начала специальной военной операции украинские формирования потеряли 111 681 дрон.

Утром 31 января газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ написала, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 26 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией страны. Наибольшее количество целей — 17 — нейтрализовали в Брянской области. Еще семь летательных аппаратов ликвидировали в Смоленской области, по одному — в Крыму и Белгородской области.

Комментируя ситуацию, губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Нижегородской области разработали автоматическую турель для борьбы с дронами.