Верховный суд подтвердил лишение прав за вождение после употребления «солей»

Верховный суд России признал законным лишение водительских прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов. Такое решение было принято по жалобе жителя Саратовской области Мурата Муртазаева, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Муртазаев пытался обжаловать решения нижестоящих судов, настаивая на том, что в момент остановки сотрудниками ГИБДД он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Верховный суд, однако, оставил без изменений постановление мирового судьи, решение районного суда и акт кассационной инстанции, а жалобу водителя — без удовлетворения.

Из материалов дела следует, что в апреле 2024 года мужчина управлял автомобилем Lexus в городе Энгельс Саратовская область и был остановлен инспекторами. Поведение водителя, как указывалось в документах, не соответствовало окружающей обстановке. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкогольного опьянения, после чего было проведено дополнительное обследование в медучреждении.

Повторное исследование выявило наличие в моче водителя синтетических катинонов, известных в народе как «соли». На этом основании суд первой инстанции лишил его водительских прав на один год и девять месяцев, а также назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Муртазаев обжаловал это решение, дойдя до высшей судебной инстанции.

Верховный суд указал, что синтетические катиноны включены в перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в России, а потому управление транспортным средством после их употребления подпадает под действие ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В связи с этим лишение водительских прав было признано правомерным.

Синтетические катиноны получили распространение в России в конце 2000-х — начале 2010-х годов, когда их продавали под видом ароматических солей для ванн, что и закрепило за ними разговорное название.

До этого «Известия» писали, что Госдума отклонила законопроект о маркировке запрещенных лекарств для водителей. Отмечается, что в инструкции к лекарственному препарату, содержащему в составе наркотические или психотропные вещества предполагалось отражать дорожный знак «Движение запрещено».

