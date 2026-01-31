Российские военнослужащие поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что поражение объектам инфраструктуры было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ.

Кроме того, ВС России нанесли поражение складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138-ми районах.

Также стало известно, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки «Восток» уничтожил сеть укрепленных сооружений украинской армии в Запорожской области.

Кроме того, министерство обороны заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под свой контроль населенный пункт Петровка в Запорожской области.

Ранее ВС России взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области.