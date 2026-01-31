Размер шрифта
Армия

Бойцы ВС РФ доставили продукты в белгородские села, где кружат дроны ВСУ

Российские военные доставили гумпомощь жителям Белгородской области
РИА Новости

Глава Головчинской сельской территории Белгородской области Ирина Полякова и водители с позывными «Зема» и «Мотор» 7-го МСП 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ) в интервью РИА Новости рассказали о доставке гуманитарной помощи для жителей обстреливаемых украинскими боевиками населенных пунктов региона.

По словам «Земы», над приграничным селом постоянно кружат беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего местное население не может сходить в магазин.

«Доставили людям продукты питания, чтобы хотя бы было на первое время что-то кушать», — рассказал российский боец.

Полякова в свою очередь уточнила, что совместными усилиями военных и администрации в поселении организуют пункты обогрева для местных. Кроме того, туда везут подушки и продукты, необходимые на первые три дня.

Она также подчеркнула, что российские военные постоянно поддерживают местное население: останавливаются при каждой опасности, а также оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Белгородской области в результате детонации дронов ВСУ пострадали три человека, в том числе ребенок. Как писали «Известия», время восстановительных работ в селе Новостроевка-Первая двое сотрудников предприятия получили травмы в результате детонации беспилотника.

Ранее волонтеры «Единой России» доставили более 130 тонн гумпомощи в Белгородскую область.
 
