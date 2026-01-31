Минобороны сообщило об уничтожении резервов ВСУ на подступах к Петровке

Российские военные уничтожили резервы Вооруженных сил Украины, которые направлялись в Петровку в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий во время взятия под контроль Петровки уничтожили живую силу и до десяти единиц военной техники Вооруженных сил Украины. В результате операции российские военные заняли район обороны площадью до 5 кв. км.

До этого российские военнослужащие поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Кроме того, ВС России нанесли поражение складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138-ми районах.

Также стало известно, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки «Восток» уничтожил сеть укрепленных сооружений украинской армии в Запорожской области.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении укреплений ВСУ в Запорожской области.