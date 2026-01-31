На Украине сообщили о быстром продвижении бойцов РФ в Запорожской области

DeepState: бойцы ВС РФ продвинулись у Терноватого и Гуляйполя

Украинский Telegram-канал DeepState опубликовал карту новых продвижений российской армии в ходе спецоперации.

По данным ресурса, российские войска продвинулись к северу от населенного пункта Гуляйполе, а также у сел Прилуки и Зеленое.

Кроме того, сообщил источник, на карте «резко увеличилась» площадь «серой зоны» в направлении Терноватого, обозначающей области боевого соприкосновения российских Вооруженных сил и украинских подразделений.

Между тем накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием населенного пункта Терноватое в Запорожье, писали «Известия».

27 января Минобороны России также сообщило о взятии Новояковлевки в Запорожской области. По информации военного ведомства, российские штурмовики вскрыли систему обороны украинских подразделений и нанесли точные удары по пунктам управления, ретрансляторам и средствам связи ВСУ.

