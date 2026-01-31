Участникам операции СБУ «Паутина» предъявили новые обвинения

Следственный комитет России предъявил новое обвинение по статье УК РФ — «незаконное приобретение и перевозка взрывчатки организованной группой» — четырем водителям, управлявшим трейлерами, из которых Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала военные аэродромы в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину ранее инкриминировали «совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба» (статья УК РФ).

По версии следствия, водители входили в группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и мужчины по фамилии Борисовский (находятся в розыске), завербованных СБУ для совершения терактов на территории России.

1 июня 2025 года Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина».