«Уже и результатов не было»: глава ФТР о сменившей гражданство Касаткиной

Глава ФТР Тарпищев: у Касаткиной к моменту смены гражданства не было результатов

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что не видит связи между ухудшением результатов теннисистки Дарьи Касаткиной и ее перехода с российского гражданства на австралийское. Его слова приводит Sport24.

«Не вижу, потому что к моменту смены гражданства у нее уже и так не было никаких результатов», — заявил он.

Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января. О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

20 января Касаткина не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open). В матче первого круга она проиграла представительнице Чехии Николе Бартуньковой. Встреча, которая продолжалась 2 часа 5 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (9:7), 0:6, 6:3.

Ранее стало известно, сколько заработали Даниил Медведев и Мирра Андреева на Australian Open.