Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Орле ликвидировали обнаруженные 26 января части ракеты

Клычков: в Орле завершили работы по ликвидации взрывоопасного предмета
Shutterstock/Al.geba

В Орле завершили все мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета, обнаруженного 26 января. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Боезаряд был успешно обезврежен и вывезен в безопасную зону, удаленную от жилых построек», — заявил он.

По словам главы региона, теперь эвакуированные жильцы близлежащих домов могут вернуться в свои квартиры. Клычков поблагодарил граждан за проявленные понимание и спокойствие, а также выразил признательность профильным службам и ведомствам.

«Ограничения транспортного движения в городе также отменены», — добавил губернатор.

В ночь на 31 января газета «Известия» со ссылкой на главу Орловской области написала, что в административном центре региона в связи с обнаружением частей ракеты и проведением мероприятий по их ликвидации эвакуировали семь улиц. В соответствующую зону попали дома на улицах Часовая, Генерала Жданова, Веселая, Пахоменко, Трудовых резервов, Глинки и Грибоедова. Также были эвакуированы жители садовых некоммерческих товариществ «Мичуринец», «Приборист-1», «Золотой поток», «Связист» и «Часовщик». Работы по ликвидации взрывоопасного предмета начались в 8:30 (совпадает с мск).

Ранее в Ленинградской области нашли взрывоопасные обломки беспилотника.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!