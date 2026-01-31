В Орле ликвидировали обнаруженные 26 января части ракеты

В Орле завершили все мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета, обнаруженного 26 января. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Боезаряд был успешно обезврежен и вывезен в безопасную зону, удаленную от жилых построек», — заявил он.

По словам главы региона, теперь эвакуированные жильцы близлежащих домов могут вернуться в свои квартиры. Клычков поблагодарил граждан за проявленные понимание и спокойствие, а также выразил признательность профильным службам и ведомствам.

«Ограничения транспортного движения в городе также отменены», — добавил губернатор.

В ночь на 31 января газета «Известия» со ссылкой на главу Орловской области написала, что в административном центре региона в связи с обнаружением частей ракеты и проведением мероприятий по их ликвидации эвакуировали семь улиц. В соответствующую зону попали дома на улицах Часовая, Генерала Жданова, Веселая, Пахоменко, Трудовых резервов, Глинки и Грибоедова. Также были эвакуированы жители садовых некоммерческих товариществ «Мичуринец», «Приборист-1», «Золотой поток», «Связист» и «Часовщик». Работы по ликвидации взрывоопасного предмета начались в 8:30 (совпадает с мск).

