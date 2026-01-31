Размер шрифта
Почти весь Кишинев остался без света

Мэр Чебан: большая часть Кишинева обесточена, не работают светофоры
Большая часть Кишинева оказалась обесточена. Об этом этом в своем Telegram-канале сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.

«Мы срочно собрали ответственных лиц, чтобы оценить ситуацию и подключить генераторы там, где это необходимо», — написал он.

По словам Чебана, в городе отключились светофоры, остановились троллейбусы. В своем посте градоначальник обратился к полицейским с просьбой выйти на перекрестки и регулировать движение там, где не работают светофоры.

Чебан также призвал местное население сохранять спокойствие и не паниковать.

Национальный центр управления кризисами Молдавии в свою очередь уточнил, что несколько регионов республики остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Там отметили, что минэрерго Молдавии обратилось к операторам распределительных сетей с требованием срочно вмешаться, чтобы устранить последствия отключения электроэнергии.

Тем временем «Укрэнерго» сообщает, что почти во всех регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии. Накануне «Известия» писали, что депутат Верховной рады допустил принудительную эвакуацию киевлян на фоне критической ситуацией в энергетическом секторе.

Ранее в Германии возмутились из-за поставки генераторов Украине на фоне блэкаута в Берлине.
 
