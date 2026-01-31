Орбан отказался идти на уступки Украине и Брюсселю

Орбан: Венгрия не будет отправлять солдат, оружие или деньги на Украину

Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям. Об этом на своей странице в X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям. Мы отказываемся! Мы не будем отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. Они хотят кредитов и больших взносов, которые погрузят в долги наших детей и внуков. Венгрия не будет играть в эту игру», — написал премьер.

В недавнем интервью радиостанции Kossuth Орбан заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз и НАТО, так как это приведет к войне против России. Он отметил, что дорожная карта, подготовленная Брюсселем и Киевом, предусматривает ускоренный прием страны в ЕС к 2027 году.

Также в X Орбан писал, что Венгрия продолжит выступать против принятия Украины в ЕС. А 23 января премьер заявил, что Украина пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, чтобы затем получить помощь при вступлении в ЕС.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять деньги Украине из-за коррупции.