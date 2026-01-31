Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
 (обновлено  )
Политика

Орбан отказался идти на уступки Украине и Брюсселю

Орбан: Венгрия не будет отправлять солдат, оружие или деньги на Украину
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям. Об этом на своей странице в X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям. Мы отказываемся! Мы не будем отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. Они хотят кредитов и больших взносов, которые погрузят в долги наших детей и внуков. Венгрия не будет играть в эту игру», — написал премьер.

В недавнем интервью радиостанции Kossuth Орбан заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз и НАТО, так как это приведет к войне против России. Он отметил, что дорожная карта, подготовленная Брюсселем и Киевом, предусматривает ускоренный прием страны в ЕС к 2027 году.

Также в X Орбан писал, что Венгрия продолжит выступать против принятия Украины в ЕС. А 23 января премьер заявил, что Украина пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, чтобы затем получить помощь при вступлении в ЕС.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять деньги Украине из-за коррупции.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!